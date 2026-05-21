Dresden (ots) -Volle Auftragsbücher, steigender Unternehmenswert und der feste Glaube an einen späteren Unternehmensverkauf: Für viele Unternehmer wirkt die Lage lange stabil. Doch genau darin liegt ein Risiko. Denn wer seine finanzielle Zukunftssicherung nach der unternehmerischen Karriere allein an die eigene Firma knüpft, macht seine finanzielle Zukunft von einem einzigen Ereignis abhängig. Was aber, wenn der Exit ausbleibt oder deutlich weniger einbringt als gedacht?Millionenumsätze, volle Auftragsbücher und ein Unternehmen, das Jahr für Jahr an Wert gewinnt - für viele Unternehmer klingt genau das nach einer gelungenen finanziellen Zukunftssicherung nach der unternehmerischen Karriere. Schließlich gilt die eigene Firma häufig als größter Vermögenswert: irgendwann verkaufen, finanziell ausgesorgt haben und den Ruhestand genießen. Genau auf diesem Gedanken basiert jedoch einer der größten Denkfehler vieler Unternehmer. Denn zwischen einem hohen Unternehmenswert und tatsächlich verfügbarem Vermögen liegt oft eine gewaltige Lücke. Der vermeintliche Firmenwert existiert in vielen Fällen lediglich auf dem Papier und lässt sich erst dann realisieren, wenn ein Unternehmensverkauf tatsächlich abgeschlossen wird. Gleichzeitig fließen Gewinne häufig direkt zurück ins operative Geschäft, während privater Vermögensaufbau kaum stattfindet. Gerät das Unternehmen später unter Druck oder scheitert ein geplanter Exit, steht plötzlich die gesamte finanzielle Zukunft auf dem Spiel. "Viele Unternehmer erkennen erst zu spät, dass ein hoher Unternehmenswert nicht automatisch bedeutet, finanziell unabhängig zu sein - besonders dann, wenn fast das gesamte Vermögen direkt an das operative Geschäft gekoppelt ist", erklärt Finanzexperte Sven Lorenz."Der effektivste Weg zu langfristiger finanzieller Sicherheit besteht darin, Vermögen unabhängig vom eigenen Unternehmen aufzubauen und sich nicht ausschließlich auf einen späteren Exit zu verlassen", betont Sven Lorenz. Als Finanzexperte und Unternehmensberater beschäftigt er sich seit Jahren mit typischen Denkfehlern beim Vermögensaufbau von Unternehmern. Dabei beobachtet er immer wieder dieselben Muster: Viele Unternehmer konzentrieren sich vollständig auf ihr Wachstum, den Umsatz und operative Prozesse, während die private Vermögensplanung kaum Beachtung findet. Gerade erfolgreiche Unternehmer laufen dadurch Gefahr, ihre gesamte finanzielle Zukunftssicherung von einem einzigen Ereignis abhängig zu machen - dem späteren Unternehmensverkauf. Sven Lorenz unterstützt Unternehmer deshalb dabei, Kapitalflüsse strategisch zu steuern und Vermögenswerte außerhalb des eigenen Unternehmens aufzubauen. Dabei geht es nicht um klassische Anlageberatung, sondern um die übergeordnete Planung, Strukturierung und langfristige Absicherung des Vermögens.Der Unternehmenswert ist nicht automatisch verfügbares VermögenWer das eigene Unternehmen mit privatem Vermögen gleichsetzt, verwechselt zwei grundlegend verschiedene Dinge. Ein Unternehmenswert basiert in erster Linie auf zukünftigen Gewinnerwartungen, Marktprognosen und betriebswirtschaftlichen Kennzahlen. Er steht auf dem Papier, aber nicht automatisch auf dem Konto. Liquides Vermögen dagegen sind Mittel, die jederzeit verfügbar sind oder regelmäßige Erträge bringen, ohne dass dafür dauerhaft operative Arbeit notwendig ist.Genau hier liegt eines der größten Risiken vieler Unternehmer. Der Unternehmenswert wird erst dann zu echtem Vermögen, wenn ein Unternehmensverkauf tatsächlich gelingt. Ob das passiert, ist jedoch offen. Marktumfeld, Branche, wirtschaftliche Lage und die Entwicklung des Unternehmens spielen dabei eine entscheidende Rolle. Selbst bei einem erfolgreichen Verkauf kann der erzielte Preis deutlich unter den ursprünglichen Erwartungen liegen. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen stark an ihre Gründer gekoppelt sind. Zieht sich der Unternehmer zurück oder fällt kurzfristig aus, kann sich auch der Unternehmenswert schnell verändern."Viele Unternehmer führen ein Unternehmen mit Millionenwert und haben gleichzeitig kein privates Vermögen, das ihnen nach ihrer unternehmerischen Karriere auch nur einen einzigen Euro einbringt - das ist keine Ausnahme, das ist die Regel", erklärt Sven Lorenz. Besonders kritisch wird die Situation dann, wenn außerhalb des Unternehmens kaum unabhängiges Vermögen aufgebaut wurde. Wer seine finanzielle Zukunftssicherung ausschließlich auf einen späteren Exit stützt, macht sich langfristig von einem einzigen Ereignis abhängig - mit entsprechend hohem Risiko.Warum ein Unternehmensverkauf keine sichere Exit-Strategie istEin erfolgreicher Unternehmensverkauf hängt von zahlreichen Faktoren ab, die Unternehmer selbst nur begrenzt beeinflussen können. Neben der allgemeinen Wirtschaftslage spielen die Branche, das Marktumfeld, die Zinsentwicklung, die Unternehmenskennzahlen und die aktuelle Nachfrage potenzieller Käufer eine entscheidende Rolle. In der Praxis zeigt sich deshalb immer wieder, dass Unternehmensverkäufe scheitern oder deutlich niedrigere Erlöse erzielen als ursprünglich erwartet. Selbst profitable Unternehmen finden nicht automatisch geeignete Käufer. Hinzu kommen langwierige Verhandlungen, rechtliche Prüfungen und Unsicherheiten bei der Unternehmensbewertung. Gerade in wirtschaftlich angespannten Zeiten sinkt die Bereitschaft vieler Investoren, hohe Kaufpreise zu akzeptieren.Für Unternehmer entsteht dadurch ein erhebliches Risiko: Wer finanzielle Zukunftssicherung ausschließlich an den späteren Unternehmensverkauf koppelt, macht seine gesamte finanzielle Zukunft von einem einzelnen Ereignis abhängig. Gleichzeitig bleiben viele Unternehmer bis ins hohe Alter operativ eingebunden, weil sie keine alternativen Einkommensquellen aufgebaut haben. Statt finanzieller Freiheit entsteht so oft eine dauerhafte Abhängigkeit vom eigenen Unternehmen. Besonders problematisch wird dies bei unvorhersehbaren Krisen. Schon unterbrochene Lieferketten, steigende Energiekosten oder regulatorische Eingriffe können die wirtschaftliche Stabilität eines Unternehmens erheblich belasten. Im Extremfall geraten Unternehmen trotz funktionierendem Geschäftsmodell in Liquiditätsprobleme - mit direkten Auswirkungen auf den Unternehmenswert und damit auch auf die finanzielle Zukunftssicherung nach der unternehmerischen Karriere.Sven Lorenz: Warum Unternehmer unabhängige Einkommensquellen brauchenUnternehmerischer Erfolg allein führt nicht automatisch zu finanzieller Sicherheit im Privatleben. Viele Unternehmer investieren Gewinne über Jahre hinweg vollständig zurück ins eigene Unternehmen und bauen dadurch zwar den Firmenwert aus, schaffen aber kaum unabhängiges Vermögen außerhalb des operativen Geschäfts auf. Genau darin liegt langfristig ein erhebliches Risiko. Besonders dann, wenn ein geplanter Unternehmensverkauf ausbleibt oder sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ändern."Finanzielle Stabilität entsteht nicht allein durch unternehmerischen Erfolg, sondern vor allem durch Vermögenswerte außerhalb des eigenen Unternehmens", erklärt Sven Lorenz. Genau deshalb sollten Unternehmer frühzeitig beginnen, zusätzliche Einkommensquellen aufzubauen, die nicht direkt vom operativen Geschäft abhängen. Dazu können Kapitalanlagen, Beteiligungen oder andere Vermögenswerte gehören, die regelmäßige Erträge generieren. Ziel ist es, Schritt für Schritt eine Struktur aufzubauen, die finanzielle Sicherheit auch dann bietet, wenn sich das Unternehmen verändert oder ein geplanter Exit ausbleibt. Mehrere Einkommensströme reduzieren dabei das Risiko, dass ein einzelner wirtschaftlicher Rückschlag die gesamte finanzielle Situation gefährdet.Ebenso wichtig ist die bewusste Steuerung von Kapitalflüssen. So kann es sinnvoll sein, Gewinne nicht ausschließlich im Unternehmen zu belassen, sondern teilweise gezielt in private Vermögenswerte zu überführen. Dabei spielen häufig steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten sowie rechtliche Strukturen wie Holdings oder Stiftungen eine Rolle - immer abgestimmt auf die individuelle Situation und gemeinsam mit spezialisierten Experten.Gleichzeitig geht es nicht darum, das eigene Unternehmen zu vernachlässigen. Entscheidend ist vielmehr eine klare Trennung zwischen operativem Geschäft und privater Vermögensplanung. Unternehmer sollten regelmäßig prüfen, wie hoch ihr tatsächlich verfügbares Vermögen ist und ob ihre aktuelle Struktur langfristig ausreichend Sicherheit bietet. "Der Übergang von Einkommen zu Vermögen ist kein Automatismus - er muss aktiv gestaltet werden, und zwar so früh wie möglich", betont Sven Lorenz. "Wer früh beginnt, verbessert nicht nur seine Zukunftssicherung als Unternehmer, sondern gewinnt zugleich mehr finanziellen Handlungsspielraum."Fazit: Der Weg zu mehr Sicherheit im RuhestandWer die eigene Zukunftssicherung nach der unternehmerischen Karriere nicht ausschließlich an das Unternehmen koppelt, schafft langfristig mehr Stabilität, Freiheit und unternehmerischen Handlungsspielraum. Entscheidend ist dabei nicht, das eigene Unternehmen aufzugeben, sondern zusätzliche Sicherheit außerhalb des operativen Geschäfts aufzubauen. Mehrere Einkommensquellen und unabhängige Vermögenswerte sorgen dafür, dass die finanzielle Zukunft nicht allein von einem späteren Unternehmensverkauf abhängt.Genau darin liegt für viele Unternehmer der entscheidende Perspektivwechsel: Das Unternehmen bleibt ein wichtiger Vermögenswert - aber nicht länger die einzige Grundlage für finanzielle Sicherheit im Alter. "Finanzielle Unabhängigkeit bedeutet nicht, das Unternehmen aufzugeben. Es bedeutet, nicht mehr von ihm abhängig zu sein", fasst Sven Lorenz zusammen.Sie sind Unternehmer und möchten verhindern, dass Ihre gesamte finanzielle Zukunftssicherung von einem einzigen Unternehmensverkauf abhängt? Dann melden Sie sich jetzt bei Sven Lorenz (https://sven-lorenz.com/) und vereinbaren Sie ein unverbindliches Erstgespräch, um Ihre Vermögensstruktur strategisch, unabhängig und langfristig krisenfest aufzustellen!Pressekontakt:Sven Lorenz GmbHE-Mail: info@sven-lorenz.comWebseite: https://sven-lorenz.com/Ruben SchäferE-Mail: redaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Sven Lorenz GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134125/6279415