Das Wirtschaftsministerium hat zum dritten "Europäischen Gipfel für bidirektionales Laden" geladen. Industriepartner überreichten dort die Fortschritte der länder- und branchenübergreifenden Zusammenarbeit seit den Auftaktgipfeln 2023 und 2024. Wichtige Schritte sind getan, weitere müssen aber folgen. Dass das bidirektionale Laden technisch funktioniert, zeigen immer mehr Piloten zum Vehicle-to-Grid-Laden. Jüngst etwa die von electrive live begleitete ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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