In den nordischen Ländern waren im April rund zwei von drei neu zugelassenen Pkw rein elektrisch. Besonders Norwegen und Dänemark treiben den Elektroauto-Anteil mit 98,6 und 81,9 Prozent nach oben. In Finnland und Schweden lagen die Anteile mit 48,8 und 42 Prozent deutlich niedriger. Über die Zulassungszahlen in Norwegen berichten wir bei electrive regelmäßig. Der Tipping Point ist in Norwegen aber längst überschritten, E-Autos machen konstant mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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