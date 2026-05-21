Die Samsung Electronics-Aktie hat am Donnerstag einen kräftigen Sprung nach oben gemacht. An der Heimatbörse in Seoul schoss der Kurs um +8,51% hinauf und schloss auf dem Tageshoch von 299.500 Won, womit das Rekordhoch vom 14. Mai egalisiert wurde. Das steckt hinter der Kursrallye und das ist für die Aktie jetzt noch möglich. Streik vorerst abgewendet Die Erleichterung am Markt war förmlich greifbar: Kurz vor Beginn eines möglichen historischen Generalstreiks ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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