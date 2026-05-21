Die Aktie von D-Wave Quantum hat nach einem extrem volatilen 2025 deutlich an Dynamik verloren. Gleichzeitig mehren sich jedoch die Hinweise darauf, dass das Unternehmen technologisch und operativ wichtige Fortschritte erzielt, die den Titel erneut in den Mittelpunkt institutioneller Anleger rücken könnten. D-Wave nähert sich einer entscheidenden Entwicklungsphase Unter den börsennotierten Spezialisten für Quantencomputing zählt D-Wave weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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