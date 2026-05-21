Die Aktie von Lululemon Athletica gehört derzeit zu den auffälligsten Verlierern im internationalen Konsumsektor. Trotz weiterhin profitabler Geschäfte und wachsender Umsätze hat sich die Stimmung am Markt innerhalb weniger Quartale dramatisch gedreht. Der Sportbekleidungshersteller Lululemon hat in den vergangenen Monaten einen massiven Absturz an der Börse erlebt. Seit dem Rekordhoch von 516,39 US-Dollar Ende Dezember 2023 verlor die Aktie mehr ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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