KI-gestütztes Programmieren verhilft der Softwarebranche zu mehr Effizienz. Doch wer beim Vibecoding einfach drauflos entwickelt, geht enorme rechtliche Risiken ein. Was ein Anwalt empfiehlt. Im Februar 2025 prägt Andrej Karpathy einen Begriff, der seitdem nicht mehr aus den Schlagzeilen wegzudenken ist: Vibecoding. Auf X beschrieb der Softwareentwickler und ehemalige KI-Chef von Tesla das Konzept als Programmiervariante, bei der man sich "ganz der ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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