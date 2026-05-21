Aufgrund der steigenden KI-Nutzung erzielt der südkoreanische Tech-Konzern aktuell Rekordgewinne. Daran wollen auch Angestellte mitverdienen - und drohen mit einem Generalstreik. Was steckt hinter dem Konflikt? Der KI-Boom hat die Nachfrage nach Halbleitern stark ansteigen lassen. Die daraus resultierenden Gewinne werden allerdings nicht gleichmäßig verteilt, was beim südkoreanischen Elektronikkonzern Samsung zu einem Konflikt mit potenziell globalen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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