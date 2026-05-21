Als Faktenchecker kommen KI-Tools schnell an ihre Grenzen. Diese Erfahrung haben auch die Hosts von t3n MeisterPrompter gemacht. Sie haben deshalb einen Prompt erstellt, der die Datenprüfung der KI verbessert. KI taugt als Faktenchecker nur bedingt: Plötzlich werden Angaben, die vorher schon über zwei unabhängige, seriöse Online-Quellen geprüft wurden, als nicht prüfbar angezeigt. Diese Erfahrung hat t3n-Redakteurin Stella-Sophie Wojtczak gemacht. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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