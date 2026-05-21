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Dow Jones News
21.05.2026 14:21 Uhr
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MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen am Mittag ins Minus

DJ MÄRKTE EUROPA/Börsen drehen am Mittag ins Minus

DOW JONES--Nachdem es an den europäischen Aktienmärkten am Vormittag zunächst schrittweise nach oben gegangen ist, drehen sie am Donnerstagmittag ins Minus. Der DAX verliert 0,5 Prozent auf 24.619 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,5 Prozent auf 5.949 Zähler nach unten. Einmal mehr sind es Nachrichten rund um den Nahostkonflikt, die aktuell belasten. Während die Waffenruhe weiter hält, ist ein Ende des Krieges aber offenbar in weiter Ferne.

Belastend wirkt laut Händlerangaben ein Reuters-Bericht, laut dem der Oberste Religionsführer des Irans, Modschtaba Chameneim, eine Direktive erlassen haben soll, wonach die Uranbestände im eigenen Land verbleiben sollen. Das iranische Atomprogramm ist der Hauptknackpunkt in den Friedensbemühungen zwischen dem Iran und den USA. Entsprechend sensibel reagieren die Märkte. Die Ölpreise ziehen um gut 2 Prozent an - mit ihnen die Renditen am Anleihemarkt. Denn steigende Ölpreise schüren erneut Inflationssorgen.

Euroraum droht Stagflation

Der breit gefasste Einkaufsmanager-Index für den Euroraum ist den dritten Monat in Folge eingebrochen und liegt für Commerzbank-Volkswirt Jörg Krämer nun tief im Rezessionsbereich. Der hohe Ölpreis fordere seinen Tribut. Zu den Einkaufsmanager-Indizes (PMI) heißt es zudem von der Bank, dass der Rückgang für ein konjunkturell recht schwaches zweites Quartal stehe. Gleichzeitig stiegen die Einkaufspreise der Unternehmen, und diese geben die höheren Kosten teilweise an ihre Kunden weiter. Das berge für die EZB ein Dilemma: Denn um die Inflation zu begrenzen, müsste die Zentralbank die Leitzinsen erhöhen und die Konjunktur weiter belasten.

Nvidia toppt mit Rekordzahlen Erwartungen

Der Chipriese Nvidia hat am Vorabend Rekordumsätze und -gewinne gemeldet. Angetrieben wurde dies durch die stark gestiegene Nachfrage nach Rechenzentrenleistungen und den astronomischen Aufstieg von Agenten der künstlichen Intelligenz (KI). Der Umsatz für das April-Quartal erreichte 81,6 Milliarden Dollar, ein Plus von 85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Der Nettogewinn belief auf 58,3 Milliarden Dollar, mehr als das Dreifache des Vorjahresergebnisses. Nvidia erhöht die vierteljährlichen Dividende auf 25 von zuvor 1 Cent. Dazu genehmigte der Board einen zusätzlichen Aktienrückkauf im Volumen von 80 Milliarden Dollar - ohne Ablaufdatum. Der Kurs liegt im vorbörslichen Handel knapp im Plus. Die anstehenden Börsengänge von OpenAI sowie SpaceX dürften viel Liquididtät auf sich ziehen, die Anleger in anderen Werten abziehen werden.

Aktuell läuft die Dividendensaison am deutsche Aktienmarkt, unter anderem werden Bilfinger, Brenntag, Commerzbank, Hapag-Lloyd, Klöckner & Co, Uniper und Zeal Network ex Dividende gehandelt. Die Airbus-Aktie (-2,5%) reagiert mit Kursverlusten auf einen ein Bericht, wonach der Flugzeughersteller Kunden über absehbare Auslieferungsverzögerungen beim Modell A350 informiert habe.

Die am Morgen vorgelegten Ergebnisse der BT Group (-5,2%) zeigen zwar einige Fortschritte, aber das Unternehmen habe Schwierigkeiten, das Umsatzwachstum wieder anzukurbeln, urteilt Analyst Dan Coatsworth von AJ Bell. Das britische Telekommunikationsunternehmen habe für das Geschäftsjahr 2026 trotz eines Vorsteuergewinns einen leicht geringeren Umsatz gemeldet. Der Markt sei von der Leistung des Unternehmens nicht beeindruckt, meint er.

Die Ergebnisse von Assicurazioni Generali (+2,1%) für das erste Quartal deuten auf einen beruhigenden Jahresauftakt hin. Im Fokus könnten jedoch die Schäden durch Naturkatastrophen und die Sensibilität gegenüber Marktbewegungen stehen, wie Analyst William Hawkins von Keefe, Bruyette & Woods anmerkt. Sowohl der operative Gewinn als auch der Nettogewinn hätten die Erwartungen übertroffen.

Easyjet (-0,1%) könnte aufgrund von Herausforderungen am Markt Kürzungen der Gewinnprognosen für das Geschäftsjahr 2026 bevorstehen, wie die Davy-Analysten erläutern. Bislang sei der Umsatz je verfügbarem Sitzkilometer - eine Branchenkennzahl - bei der britischen Billigfluglinie um 4 Prozent gesunken. 

=== 
INDEX          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag +/- % YTD 
Euro-Stoxx-50      5.948,62  -0,5   -27,45    5.976,07    2,7 
Stoxx-50        5.141,33  -0,5   -23,08    5.164,41    4,5 
DAX          24.618,88  -0,5  -118,36    24.737,24    0,5 
MDAX          31.779,21  -0,3   -78,53    27.039,42    3,8 
TecDAX         3.963,52  +0,1    2,89    3.091,28    9,4 
SDAX          18.491,34  -0,1   -25,96    13.062,07    7,7 
FTSE          10.393,76  -0,4   -38,58    10.432,34    4,6 
CAC           8.076,71  -0,5   -40,71    8.117,42    -0,9 
SMI          13.375,97  -0,2   -23,32    13.399,29    0,8 
ATX           5.916,07  +0,2   11,98    5.904,09    11,1 
 
DEVISEN         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag Mi, 18:08 
EUR/USD          1,1607  -0,2  -0,0020     1,1627   1,1626 
EUR/JPY          184,67  -0,0  -0,0400     184,71  184,6100 
EUR/CHF          0,9141  -0,1  -0,0009     0,9150   0,9150 
EUR/GBP          0,864  -0,1  -0,0010      0,865   0,8642 
USD/JPY          159,11  +0,1   0,2000     158,91  158,7800 
GBP/USD          1,343  -0,0  -0,0001     1,3431   1,3449 
USD/CNY          6,801  +0,0   0,0005     6,8005   6,8005 
USD/CNH          6,8032  +0,0   0,0021     6,8011   6,8000 
AUS/USD          0,713  -0,3  -0,0019     0,7149   0,7157 
Bitcoin/USD      77.193,07  -0,6  -487,20    77.680,27 77.448,27 
 
ROHÖL          zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
WTI/Nymex         100,56  +2,3    2,30      98,26 
Brent/ICE         106,91  +1,8    1,89     105,02 
 
Metalle         zuletzt +/- %  +/- abs. Schluss Vortag 
Gold          4.513,82  -0,7   -29,71    4.543,53 
Silber           74,98  -1,3   -1,01      75,99 
Platin         1.925,46  -1,3   -25,03    1.950,50 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/thl/flf

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May 21, 2026 07:50 ET (11:50 GMT)

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