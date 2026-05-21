© Foto: Richard Drew/AP/dpaDen Rechtsstreit gegen Elon Musk gewonnen, jetzt kann es an die Börse gehen: OpenAI könnte bei seinem IPO Börsengeschichte schreiben.OpenAI soll bereits im September an die Börse gehen. Die ersten Hürden dafür scheinen aus dem Weg geräumt zu sin. Ein Hinderniss bildete der Prozeß mit Elon Musk: Musk, dessen Unternehmen SpaceX am 12. Juni seinen Börsengang plant, hat angekündigt, gegen das Urteil Berufung einzulegen. So sind die rechtlichen Streitigkeiten aber nicht das einzige Problem, das die Sorgenfalten bei Sam Altman tiefer werden lässt: Der gewichtigste Punkt: die Rentabilbität. Denn das Unternehmen operiert nicht rentabel. Exklusiv für wallstreetONLINE-UserEröffnen Sie bis zum …Den vollständigen Artikel lesen
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