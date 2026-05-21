Die Bundesregierung hat nach langem Ringen eine Entscheidung über den Einstieg beim deutsch-französischen Rüstungskonzern KNDS getroffen. Der Bund will sich zunächst mit 40 Prozent an dem Panzerbauer beteiligen. Obwohl die Nachricht vor allem KNDS betrifft, richtet sich der Blick am Markt auch auf andere strategisch wichtige Rüstungsunternehmen. Dazu zählt insbesondere TKMS.Rüstungsbranche im Fokus Die europäische Rüstungsbranche bleibt in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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