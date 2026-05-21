Campbell, Kalifornien (ots) -Erfahrener Enterprise-Technology-Manager wechselt zu ChargePoint, um die globale Go-to-Market-Strategie, das Marketing, die Vertriebssteuerung und die Erschließung neuer Märkte zu verantworten, während das Unternehmen seine dreijährige Transformationsstrategie fokussiert umsetztChargePoint (http://www.chargepoint.com/) (NYSE: CHPT), ein weltweit führender Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV), gab heute die Ernennung von Jyothi Swaroop zum Chief Marketing and Growth Officer bekannt. In dieser Rolle wird Swaroop die globale Go-to-Market-Strategie von ChargePoint verantworten, einschließlich Marketing, Vertriebsunterstützung, Wachstumsinitiativen, Partner-Monetarisierung und Expansion in neue Märkte.Swaroop kommt in einem entscheidenden Moment der Transformation zu ChargePoint, in dem das Unternehmen seinen Fokus auf profitables Wachstum, Plattformerweiterung, strategische Partnerschaften und langfristige Marktführerschaft schärft. In direkter Berichtslinie zu CEO Rick Wilmer wird Swaroop eine zentrale Rolle bei der Umsetzung der dreijährigen Strategie von ChargePoint spielen, indem er die Außendarstellung gegenüber Kunden, Partnern und Investoren schärfen soll."ChargePoint tritt in eine neue Phase ein, die nicht nur durch operative Disziplin geprägt ist, sondern durch Skalierung, Umsetzungsstärke und Marktführerschaft", sagte Rick Wilmer, Chief Executive Officer von ChargePoint. "Jyothi bringt eine Kombination aus Enterprise-Technology-Expertise, Go-to-Market-Kompetenz und strategischem Storytelling mit, die dieser Moment erfordert. Die Elektrifizierung geht längst weit über den Pkw hinaus, und damit öffnet sich für ChargePoint ein deutlich größerer Markt. Jyothi wird uns dabei helfen, diese Chance zu definieren und konsequent umzusetzen."In seiner neuen Rolle bündelt Swaroop die weltweite Go-to-Market-Strategie von ChargePoint und treibt die Umsatzentwicklung voran. Darüber hinaus soll er das Partnergeschäft ausweiten und die Markenbekanntheit ausbauen. Ein weiterer Schwerpunkt ist ein modernes Produkt- und Plattformnarrativ, das die Rolle des Unternehmens in der Zukunft der Elektrifizierung widerspiegelt.Die Ernennung unterstreicht die Überzeugung von ChargePoint, dass sich der EV-Lademarkt von hardwaregetriebener Infrastruktur zu umfassenden Plattformen im Bereich intelligenter Elektrifizierung entwickelt. Da Mobilität zunehmend vernetzter, autonomer, softwarebasierter und energiebewusster wird, kommt der Ladeinfrastruktur eine entscheidende Rolle bei der Erschließung neuer Nachfragekategorien zu - von gewerblichen Flotten und Logistiknetzwerken über autonomes Fahren, Robotik, Energiemanagement und Smart Buildings bis hin zu KI-gestützter physischer Infrastruktur."ChargePoint bringt die Größe, die Softwareplattform, die Kundenbasis und die operative Erfahrung mit, um die nächste Ära der intelligenten Elektrifizierung mitzugestalten", sagte Jyothi Swaroop, Chief Marketing and Growth Officer bei ChargePoint. "Die Zukunft braucht eine intelligente, vernetzte Energieplattform, die Menschen, Flotten, Maschinen und autonome Systeme zuverlässig versorgt. Mein Job ist es, eine klare Geschichte zu erzählen, den Vertrieb zu beschleunigen, mit Partnern echten Umsatz zu erzielen und neue Geschäftsfelder zu erschließen. Wir wollen so schnell und entschlossen wachsen, wie es dieser Markt verlangt."Swaroop verfügt über langjährige Führungserfahrung in Marketing, Vertrieb, Business Development und Revenue Operations bei Enterprise-Technologieunternehmen wie Veritas und DDN. Dort hat er Go-to-Market-Teams in wettbewerbsintensiven Märkten aufgebaut, Marken neu ausgerichtet und strategische Partnernetzwerke entwickelt.Über ChargePointChargePoint hat sich seit seiner Gründung im Jahr 2007, lange bevor Elektrofahrzeuge (EVs) weit verbreitet waren, als führender Innovator im Bereich der EV-Ladeinfrastruktur etabliert. Das Unternehmen bietet ganzheitliche Lösungen für das gesamte EV-Ökosystem, von der Energieversorgung bis zum Fahrzeugdashboard, und unterstützt Fahrerinnen und Fahrer, Betreiber von Ladeinfrastruktur, Fahrzeughersteller und viele weitere Stakeholder. Mit einem starken Fokus auf Zuverlässigkeit und einfache Nutzung gewährleistet ChargePoint ein konsistentes Ladeerlebnis in Nordamerika und Europa. Über das ChargePoint-Netzwerk haben EV-Nutzer Zugang zu mehr als 1,25 Millionen Ladepunkten weltweit. Bisher wurden über 16 Milliarden elektrisch gefahrene Meilen durch ChargePoint ermöglicht, ein Beleg für das Engagement des Unternehmens, Treibhausgasemissionen zu reduzieren und die Mobilität der Zukunft zu elektrifizieren.Weitere Informationen finden Sie im ChargePoint Newsroom (https://www.chargepoint.com/about/media) oder im Investor-Relations-Bereich (https://investors.chargepoint.com/overview/default.aspx). Medienanfragen richten Sie bitte an das ChargePoint Press-Office.ChargePoint und das ChargePoint-Logo sind Marken von ChargePoint, Inc. in den Vereinigten Staaten und weiteren Regionen weltweit. Alle anderen in diesem Text erwähnten Marken, Handels- oder Dienstleistungsmarken liegen im Eigentum der jeweiligen Inhaber.Pressekontakt:Patrick LengenfelderChargePoint Europe Communicationspatrick.lengenfelder@chargepoint.comOriginal-Content von: ChargePoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182604/6279479