Mainz (ots) -
Woche 26/26
Fr., 26.6.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 23.00 Uhr beachten:
23.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
23.45 heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk (HD/UT)
Präsentiert von Valerie Niehaus
(Erstsendung 11.7.2025)
Deutschland 2025
Im Streaming: 26. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
0.15 ZDF Magazin Royale (HD/UT)
Moderation: Jan Böhmermann
(Erstsendung 15.3.2024)
Deutschland 2024
0.45 aspekte (VPS 1.05)
1.30 XY gelöst (VPS 1.50)
2.15 Crossfire - Tod in der Sonne (4) (VPS 2.35)
3.00 The Chelsea Detective (VPS 3.20)
4.30 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT)
Das fremde Kind
(von 10.30 Uhr)
Melanie Hansen Sanna Englund
Mattes Seeler Matthias Schloo
Franzi Jung Rhea Harder-Vennewald
Hans Moor Bruno F. Apitz
Wolf Haller Hannes Hellmann
Wolle Harald Maack
Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling
und andere
Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke
Regie: Rolf Wellingerhof
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises
Deutschland 2013
5.15- hallo deutschland (VPS 4.50)
5.30
Pressekontakt:
ZDF-Planung
Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6279474
Woche 26/26
Fr., 26.6.
Bitte geänderten Programmablauf und Ausdrucke ab 23.00 Uhr beachten:
23.00 sportstudio live - FIFA WM 2026
Highlights, Analysen, Interviews
23.45 heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte von Elon Musk (HD/UT)
Präsentiert von Valerie Niehaus
(Erstsendung 11.7.2025)
Deutschland 2025
Im Streaming: 26. Juni 2026, 10.00 Uhr bis 10. Juli 2026
0.15 ZDF Magazin Royale (HD/UT)
Moderation: Jan Böhmermann
(Erstsendung 15.3.2024)
Deutschland 2024
0.45 aspekte (VPS 1.05)
1.30 XY gelöst (VPS 1.50)
2.15 Crossfire - Tod in der Sonne (4) (VPS 2.35)
3.00 The Chelsea Detective (VPS 3.20)
4.30 Notruf Hafenkante (HD/AD/UT)
Das fremde Kind
(von 10.30 Uhr)
Melanie Hansen Sanna Englund
Mattes Seeler Matthias Schloo
Franzi Jung Rhea Harder-Vennewald
Hans Moor Bruno F. Apitz
Wolf Haller Hannes Hellmann
Wolle Harald Maack
Dr. Jasmin Jonas Gerit Kling
und andere
Buch: Klaus Arriens, Thomas Wilke
Regie: Rolf Wellingerhof
Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ZDF Enterprises
Deutschland 2013
5.15- hallo deutschland (VPS 4.50)
5.30
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Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6279474
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