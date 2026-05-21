Tübingen (ots) -Blutkrebs kann jede und jeden treffen. Für viele Patientinnen und Patienten ist eine Stammzellspende die einzige Chance, zu überleben. Und in jedem gesunden Menschen steckt die Chance, Leben zu retten. Zum World Blood Cancer Day (WBCD) am 28. Mai macht die DKMS deutlich, warum es jetzt mehr registrierte Spenderinnen und Spender braucht und weshalb jede einzelne Registrierung entscheidend sein kann. Denn: Jeder gesunde Mensch trägt den Schlüssel zur Heilung von Blutkrebs in sich.Am 28. Mai ist der alljährliche World Blood Cancer Day. Ein Tag, der klar macht, worauf es im Kampf gegen Blutkrebs wirklich ankommt: auf jede Einzelne und jeden Einzelnen. Deshalb lautet das diesjährige Motto: "Das beste Mittel gegen Blutkrebs bist DU". Eine Botschaft, die Leben retten kann, denn eine Stammzellspende ist für viele Patientinnen und Patienten die einzige Chance zu überleben.Was dieses Mittel bewirken kann, zeigt das Beispiel von DKMS Volunteer und Spender Elias (22), der mit seinem uneigennützigen Einsatz einer Person eine zweite Lebenschance schenken konnte. In unserer neuen YouTube-Reihe "Ein Tag DKMS Praktikum" berichtet er Creatorin Hannah, wie seine Spende abgelaufen ist.Spendernachwuchs wird dringend benötigtDoch es gibt immer noch zu viele Betroffene, die vergeblich auf ihr passendes Match warten. Was fehlt, sind genügend passende Spenderinnen und Spender. Das möchten wir unbedingt ändern. Hinzu kommt: Allein in diesem Jahr scheiden rund 160.000 registrierte Personen altersbedingt aus unserer Spenderdatei aus. Gleichzeitig steigt der Bedarf weiter, denn allein in Deutschland erkrankt alle 12 Minuten ein Mensch an Blutkrebs, weltweit sogar alle 27 Sekunden. Hier eine Übersicht der aktuell suchenden DKMS Patient:innen (https://mediacenter.dkms.de/spender-und-patienten/patientenaktionen/).Vor allem junge Menschen sind aufgefordert, sich zu registrieren. Ihre Stammzellen bieten Patientinnen und Patienten die besten Chancen auf eine erfolgreiche Behandlung, weshalb sie häufiger für eine Spende ausgewählt werden. Essentiell ist frühzeitige Information und Aufklärung. Daher wenden wir uns beispielsweise mit unserem Schul- und Hochschulprojekt direkt an Schüler:innen, und Studierende, beantworten Fragen und räumen mögliche Vorurteile aus.So kannst DU den entscheidenden Unterschied machenUm als mögliche:r Lebensretter:in gefunden zu werden, ist eine Registrierung in der Spenderdatei nötig. Mit einem einfachen Wangenabstrich können sich gesunde Menschen zwischen 17 und 55 Jahren in die Datei aufnehmen lassen. Die Registrierung dauert nur wenige Minuten, ist ganz einfach und zu jeder Zeit online möglich. Wichtig ist, die Registrierungsunterlagen schnellstmöglich ans Labor der DKMS zurückschicken. Denn nur wenn das Set dort ankommt, kann die Registrierung abgeschlossen werden. Ein kleiner Schritt für eine:n potenzielle:n Spender:in, aber für einen erkrankten Menschen vielleicht die letzte Hoffnung. Auch wenn bereits viele Menschen registriert sind, ist es wichtig, die Auswahl weiterer potenzieller Spender:innen zu erhöhen. Entscheidend ist unter anderem die Übereinstimmung der Gewebemerkmale, damit der oder die Patient:in die gespendeten Stammzellen annimmt und neue, gesunde Zellen bildet. Da es Millionen verschiedener Kombinationen dieser Merkmale gibt, ist es wichtig, dass sich möglichst viele Menschen registrieren. Nur so können sie bei der Spendersuche gefunden werden.35 Jahre DKMS - Generationen von Lebensretter:innenDie DKMS wurde 1991 von Peter Harf gegründet - ausgelöst durch die Leukämieerkrankung seiner Frau Mechtild. Eine Knochenmarktransplantation war damals ihre einzige Chance auf Heilung. Aus einem persönlichem Versprechen an seine Frau, die die Krankheit leider nicht überlebte, entstand eine weltweite Bewegung. Bis heute hat die Organisation mehr als 135.000 zweite Lebenschancen vermittelt."Seit 35 Jahren wissen wir: Ohne Menschen, die bereit sind zu helfen, gibt es für viele Blutkrebspatient:innen keine zweite Chance", sagt DKMS Deutschland Geschäftsführer Stephan Schumacher anlässlich des WBCD. "Deshalb richten wir heute einen Appell an alle: Registriere dich. Es ist ganz einfach und dauert nur wenige Minuten - kann für einen anderen Menschen aber den Unterschied zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit bedeuten. Vielleicht bist genau du das Match, das ein Leben rettet."Das Ziel bleibt: für jede:n Patient:in ein passendes Match finden. 35 Jahre DKMS bedeuten für uns Millionen Gründe weiterzumachen. Diese Botschaft möchten wir besonders zum WBCD in die Welt hinaustragen. Hinter jeder Spende steht mehr als eine medizinische Behandlung. Es geht um Menschen, die weiterleben wollen. Um Zukunft, die plötzlich wieder möglich wird. Um Hoffnung. Um Chancen.Und jede:r Einzelne kann diese zweite Chance sein. Der Aufruf ist klar: Registriere dich. Werde Teil der Datei. Spende Geld. Sprich darüber. Rette Leben.Denn das beste Mittel gegen Blutkrebs bist DU.Weitere Informationen und Downloads auf https://mediacenter.dkms.de/news/das-beste-mittel-gegen-blutkrebs-bist-du/Pressekontakt:DKMS Donor Center gGmbHCorporate Communicationspresse@dkms.dehttps://mediacenter.dkms.deOriginal-Content von: DKMS Donor Center gGmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16259/6279482