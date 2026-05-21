Stuttgart (ots) -Das Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V. und die Film- und Medienstiftung NRW haben gemeinsam den EUROPÄISCHEN DOKUMENTARFILMPREIS initiiert. Am 18. Juni 2026 wird er in Stuttgart im Rahmen der Branchentagung DOKVILLE erstmals verliehen. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und würdigt das Lebenswerk eines oder einer europäischen Filmschaffenden. Künftig soll die Preisverleihung zwischen Stuttgart und Köln alternieren.Walid Nakschbandi, Geschäftsführer der Film- und Medienstiftung NRW, die das Preisgeld stiftet, erklärt dazu: "Der europäische Dokumentarfilm besitzt eine besondere Kraft: Indem er unterschiedliche Perspektiven, Lebensrealitäten und kulturelle Prägungen zusammenführt, schafft er ein gemeinsames Verständnis dessen, was unsere Gesellschaften bewegt. Gerade heute ist es wichtiger denn je, über Grenzen hinweg zu schauen, Verbindungen sichtbar zu machen und Dialog zu ermöglichen. Mit dem EUROPÄISCHEN DOKUMENTARFILMPREIS würdigen wir Filmschaffende, die mit ihren Arbeiten genau diesen offenen Blick fördern und Europa immer wieder neu erzählen."Mit ihrer Initiative wollen die beiden Ausrichter, so Eric Friedler, Geschäftsführer des Hauses des Dokumentarfilms, auch ein Zeichen setzen: Der Dokumentarfilm soll in der vom Wettbewerb der Plattformen geprägten Medienlandschaft den Raum behalten, den er verdient. "Dokumentarfilme sind immer auch ein Vehikel der Gegeninformation. Dokumentarfilmschaffende wollen und wollten stets einen aufklärerischen Mehrwert schaffen, der über das Vorgefundene und Abgebildete hinausweist. Ihre Werke schärfen unser Bewusstsein für politische und historische Prozesse und laden uns ein, Grenzen - ob selbst gesetzt oder von außen auferlegt - zu hinterfragen."Den Vorsitz der Jury 2026 hat Wim Wenders. Weitere Jurymitglieder sind: Nathalie Wappler (Medienmanagerin), Bettina Reitz (Film- und Medienmanagerin), Ulrike Becker (Journalistin), Hella Wenders (Regisseurin), Walid Nakschbandi (Geschäftsführer Film- und Medienstiftung NRW) und Eric Friedler (Geschäftsführer Haus des Dokumentarfilms).Pressekontakt:Haus des Dokumentarfilms - Europäisches Medienforum Stuttgart e.V.Geschäftsführung:Eric FriedlerTeckstr. 6270190 Stuttgartwww.hdf.deOriginal-Content von: Haus des Dokumentarfilms, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178223/6279497