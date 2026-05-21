Ganfeng Lithium hat Fortschritte bei der Entwicklung von Feststoffbatterien für Anwendungen in der Elektromobilität verkündet. Dazu gehören der Start einer Kleinserienproduktion einer Lithium-Metall-Zelle mit einer Energiedichte von 500 Wh/kg sowie das Erreichen eines Meilensteins hinsichtlich der Zyklenfestigkeit bei der 400-Wh/kg-Batterieplattform. Einem Update für Investoren zufolge ist die 10-Ah-Lithium-Metall-Batterie von Ganfeng Lithium mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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