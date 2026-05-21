© Foto: adobe.stock.comÖl (Brent) zieht aktuell ruhig seine Bahnen. Doch diese Ruhe ist trügerisch. Der Ölpreis befindet sich in einer entscheidenden Phase. Der Markt setzte mit der Preiskonsolidierung auf Entspannung, doch die bleibt aus.Droht am Ölmarkt jetzt ein neues Preisbeben? Die Ruhe, die derzeit das Handelsgeschehen am Ölmarkt vermeintlich dominiert, sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Lage weiterhin angespannt und hochexplosiv ist. Jederzeit können Stimmung und Preise wieder drehen. Mit der Preisberuhigung verteilte der Ölmarkt Vorschusslorbeeren im Hinblick auf eine Beruhigung der Lage im Nahen und Mittleren Osten. Doch noch immer lässt eine nachhaltige Entspannung auf sich warten. Die Zeit …Den vollständigen Artikel lesen
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