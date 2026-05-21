Mainz (ots) -
Woche 25/26
Bitte Programmänderungen beachten:
Dienstag, 16.6.
7.00 Wer ist der Trump-Clan
Deutschland 2024
Die sieben großen Rätsel der Menschheit entfällt!
Freitag, 19.6.
5.30 Mythen und Monster
6.15 UFO gesichtet - Die wahren Foo-Fighter
Geheimwaffen der Nazis?
Großbritannien 2023
7.00 UFO gesichtet - Die wahren Foo-Fighter
Forschung oder Täuschung
Großbritannien 2023
Die Geschichte der Fantasy entfällt!
Pressekontakt:
ZDF-Kommunikation
pressedesk@zdf.de
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Original-Content von: ZDFinfo, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/105413/6279540
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