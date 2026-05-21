Berlin (ots) -Anlässlich des ersten bundesweiten "Ehrentags" am 23. Mai würdigt der SoVD das vielfältige ehrenamtliche Engagement seiner Mitglieder. Gleichzeitig begrüßt der SoVD ausdrücklich die Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, freiwilliges Engagement sichtbar zu machen. "Demokratie lebt vom Mitmachen. Ehrenamtlich engagierte Menschen übernehmen Verantwortung füreinander, schaffen Zusammenhalt und stärken unsere Gesellschaft Tag für Tag", erklärt die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier. "Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung und zunehmender politischer Polarisierung ist ehrenamtliches Engagement ein unverzichtbarer Pfeiler unserer Demokratie."Zehntausende ehrenamtlich Engagierte setzen sich im SoVD täglich für soziale Gerechtigkeit, Teilhabe und ein solidarisches Miteinander ein - in der Beratung, in den Orts- und Kreisverbänden oder bei Aktionen für soziale und demokratische Werte. Sie unterstützen Menschen in schwierigen Lebenslagen, schaffen Begegnungen und machen gesellschaftliche Teilhabe möglich. Der SoVD sieht im "Ehrentag" ein wichtiges Signal für mehr Anerkennung und Sichtbarkeit des Ehrenamts. Die Idee des Bundespräsidenten, den Geburtstag des Grundgesetzes mit einem bundesweiten Mitmachtag zu verbinden, unterstreiche eindrucksvoll den Zusammenhang zwischen Demokratie und bürgerschaftlichem Engagement. "Unsere Demokratie braucht Menschen, die sich einbringen, Verantwortung übernehmen und Haltung zeigen. Ehrenamt ist gelebte Demokratie und deren Stärkung ist heute wichtiger denn je -insbesondere mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen", so Engelmeier weiter. "Deshalb ist es wichtig, freiwilliges Engagement stärker in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit zu rücken und gute Rahmenbedingungen für Ehrenamtliche zu schaffen." Der SoVD dankt allen ehrenamtlich engagierten Mitgliedern für ihren unermüdlichen Einsatz. Ihr Engagement macht die Gesellschaft menschlicher, gerechter und solidarischer.Der "Ehrentag" findet 2026 erstmals bundesweit am Geburtstag des Grundgesetzes am 23. Mai statt. Ziel der Initiative ist es, Menschen für ehrenamtliches Engagement zu begeistern und bestehendes Engagement sichtbar zu machen.Pressekontakt:SoVDSozialverband Deutschland e. V.Peter-Michael ZernechelPressesprecher(V. i. S. d. P.)Stralauer Straße 6310179 BerlinTel.: 030 72 62 22-333E-Mail: pressestelle@sovd.deOriginal-Content von: Sozialverband Deutschland (SoVD), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/43645/6279538