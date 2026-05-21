Mit neuem Namen und neuem Eigentümer hat das bislang als Miba Battery Systems bekannte Unternehmen Voltfactory aus Österreich mehrere Millionen Euro in eine neue, hochautomatisierte Produktionsanlage für Batteriekühlung gesteckt. Damit wird am Standort in Bad Leonfelden ab sofort eine Flüssigkeitskühlkomponente für Hochvolt-Batterien in Elektrofahrzeugen hergestellt. Die neue Anlage wird dabei konkret für die Großserienproduktion des Produkts Flexcooler ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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