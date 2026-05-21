Gute Nachrichten für den chronisch defizitären Quantum-Sektor: Laut einem Bericht des Wall Street Journal will die US-Regierung unter Donald Trump neun heimische Entwickler von Quantencomputer mit insgesamt zwei Milliarden Dollar für strategische Technologien fördern - verbunden mit staatlichen Beteiligungen. Durch das frische Kapital wittern Anleger Chancen bei D-Wave und Rigetti, denen das frische Kapital vor allem mehr finanziellen Spielraum verschaffen dürfte. Beide Aktien liegen heute zweistellig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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