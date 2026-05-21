DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 22. Mai (vorläufige Fassung)
=== *** 01:30 JP/Verbraucherpreise landesweit April PROGNOSE: +1,7% gg Vj zuvor: +1,8% gg Vj *** 02:15 SG/EZB-Chefvolkswirt Lane, Rede zur Eröffnung des 2026 Asian Monetary Policy Forum 05:00 HK/Lenovo Group Ltd, Jahresergebnis 07:00 CH/Julius Bär Group AG, Ergebnis 4 Monate *** 07:30 CH/Compagnie Financiere Richemont SA, Jahresergebnis (09:30 Analysten- und Pressekonferenz) *** 08:00 DE/BIP (2. Veröffentlichung) 1Q kalender- und saisonbereinigt gg Vq PROGNOSE: +0,3% gg Vq 1. Veröff.: +0,3% gg Vq 4.Quartal: +0,2% gg Vq kalenderbereinigt gg Vj PROGNOSE: +0,3% gg Vj 1. Veröff.: +0,3% gg Vj 4.Quartal: +0,4% gg Vj *** 08:00 DE/NIM-Konsumklimaindikator Juni PROGNOSE: k. A. zuvor: -33,3 *** 08:00 GB/Einzelhandelsumsatz April 08:00 DE/Bauhauptgewerbe, Auftragseingang und Umsatz März 08:00 DE/Insolvenzen Februar *** 08:45 FR/Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 94 zuvor: 94 09:55 MX/Präsidentin der EU Kommission, von der Leyen, und Präsident des Europäischen Rates, Costa, treffen die mexikanische Präsidentin, Sheinbaum, beim EU-Mexiko Gipfeltreffen *** 10:00 DE/Fresenius SE & Co KGaA, HV *** 10:00 DE/Hensoldt AG, HV *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Mai PROGNOSE: 84,1 zuvor: 84,4 Lagebeurteilung PROGNOSE: 85,0 zuvor: 85,4 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 83,8 zuvor: 83,3 11:00 DE/Dürr AG, HV *** 12:00 FR/Arbeitslosenquote März PROGNOSE: k.A. zuvor: 7,7% *** 16:00 US/Index der Frühindikatoren April *** 16:00 US/Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (2. Umfrage) Mai PROGNOSE: 48,2 1. Umfrage: 48,2 zuvor: 49,8 16:00 DE/Fed-Gouverneur Waller, Gastvortrag an Frankfurt School of Finance & Management: "Outlook for the U.S. Economy and Monetary Policy" - CY/Beginn des informellen ECOFIN Meeting der EU Finanzminister (bis 23.5.) - DE/Baufertigstellungen von Wohnungen (einschließlich Bauüberhang) GJ 2025 - EU/Treffen der Eurogruppe - US/Präsident Trump, Vereidigung von Kevin Warsh zum neuen Fed-Vorsitzenden - Verkürzter US-Anleihehandel ===
