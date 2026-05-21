© Foto: Ferdinand Hammer - Smartbroker Holding AGNorwegen ist 2026 Europas heimlicher Börsen-Star. Doch hinter der Rallye steckt mehr als Öl: KI-Infrastruktur, Biotech, Rüstung und Schifffahrt treiben die Norwegen-Rallye nach oben. Die Hintergründe. Aufgrund der steigenden Energiepreise ist der norwegische Aktienmarkt in diesem Jahr der erfolgreichste unter den europäischen Industrienationen. Das berichtet der US-Nachrichtensender Bloomberg. Der OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index), Norwegens Leitindex, hat im Jahr 2026 bereits um 22 Prozent zugelegt und nähert sich seinem Rekordhoch aus dem April. Zum Vergleich: Der britische FTSE 100 kommt in diesem Jahr auf ein Plus von 5 Prozent, der DAX auf 1 Prozent und der CAC 40 in Paris liegt sogar …Den vollständigen Artikel lesen
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