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ratgeberGELD.at
21.05.2026 16:09 Uhr
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(2)

Arm Holdings (ARM): Vom Smartphone-Spezialisten zum Rechenzentrums-Giganten

Bietet ein Pullback jetzt die perfekte Einstiegschance?

Rückblick

Nach einer ausgiebigen Konsolidierungsphase im Bereich zwischen 100 und 140 USD bis Mitte März 2026, hat die ARM-Aktie im April den Turbo gezündet. Es ging über den gleitenden Durchschnitten steil nach oben. Aus der folgenden Konsolidierung sahen wir gestern den dynamischen Breakout.

Arm Aktie: Chart vom 20.05.2026, Kürzel: ARM, Kurs: 264.70 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Mit dem Ausbruch aus der Base haben wir bereits ein Kaufsignal erhalten. Um den Kursen nicht nachzulaufen, spekulieren wir in unserem Setup auf einen Pullback. Wenn die Aktie im Bereich von 250 USD wieder nach oben drehen sollte, wäre dies eine attraktive Einstiegsmöglichkeit.

Mögliches bärisches Szenario

Bekommen wir einen Tagesschlusskurs unter dem Ausbruchsbereich bei 240 USD, wäre dies ein Warnzeichen. Ein erneuter Test der 20-Tagelinie könnte dann rasch erfolgen.

Meinung

Anfang Mai hat ARM die Bücher geöffnet und die Erwartungen der Wall Street pulverisiert. Der Quartalsumsatz stieg um 20 % im Jahresvergleich auf 1,49 Milliarden US-Dollar (erwartet waren 1,47 Milliarden USD). Der bereinigte Gewinn pro Aktie lag bei 0,60 US-Dollar und schlug die Analystenschätzungen. Die Lizenzeinnahmen kletterten um 29 % auf 819 Millionen US-Dollar, da Tech-Riesen massenhaft die neuen Prozessor-Architekturen für KI-Workloads lizenzieren. Die fundamentale Story von ARM hat sich in den letzten Monaten massiv gewandelt. Früher war ARM vor allem als Lizenzgeber für Smartphones bekannt (wo sie über 99 % Marktanteil halten). Jetzt dringt ARM direkt mit eigenen Architekturen in die KI-Rechenzentren vor.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

  • Aktuelle Marktkapitalisierung: 273.16 Mrd. USD
  • Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 2.73 Mrd. USD
  • Meine Meinung zu Arm Holdings ist bullisch
  • Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens
  • Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 21.05.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt kein Interessenskonflikt vor.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

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