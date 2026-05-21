Humanoide Roboter sind teuer. Die amerikanische Neugründung Gatsby will sie deshalb vermieten - speziell für Haushaltsdienstleistungen. Das Startup Gatsby aus San Francisco schickt künftig humanoide Roboter zum Putzen in Wohnungen. Kunden buchten den Service per App, ein Roboter werde dann zur Wohnung gebracht und räume dort auf, kündigte die Firma an. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Mitte Mai erstmals eine Reinigung durchgeführt. Gatsby-Gründer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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