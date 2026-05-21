© Foto: wO-GeminiIn einem Hochzinsumfeld klettern die Renditen für Staatsanleihen gewaltig. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um einzusteigen?Bond-Beben am Markt: Die britische10 jährige Staatsanleihe ist mittlerweile über die Marke von 5 Prozent geklettert. Auch die deutschen Anleihepapiere steigt am Donnerstag auf 3,11 Prozent, das ist die höchste Rendite seit 10 Jahren. Auch die Renditen von US-Staatsanleihen stiegen erneut an. In einem Hochzinsumfeld beobachten Anleger aufmerksam die Inflationsrisiken. Steigende Ölpreis gehen Hand in Hand mit einer Erhöhung der Leitzinsen. Die Europäische Zentralbank wird aller Wahrscheinlichkeit nach den Leitzins erhöhen. Und auch die Federal Reserve bespricht erste …Den vollständigen Artikel lesen
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