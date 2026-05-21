Die Micron Aktie hat zur Wochenmitte deutlich profitiert. Ausloeser war ein optimistischerer Ton des Speicherchip Herstellers im Rahmen einer Konferenz. Das Unternehmen sieht sich weiter in einem starken Marktumfeld. Vor allem die Nachfrage nach Speicherloesungen fuer kuenstliche Intelligenz sorgt fuer knappe Kapazitaeten, steigende Preise und bessere Aussichten beim freien Cashflow. Anleger reagieren entsprechend optimistischer.Micron wird ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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