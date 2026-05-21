Bad Wimpfen (ots) -Lidl in Deutschland macht Sparen für seine Kunden ab dem 1. Juni noch flexibler. Das neue Punktesystem in der Lidl Plus App ermöglicht es den Nutzern, künftig selbst über ihre gewünschten Prämien zu entscheiden. Mit der Weiterentwicklung werden Rabattsammler und Rubbellose von einem Konzept abgelöst, das den Kunden viel Freiheit bei der Wahl ihrer persönlichen Vorteile lässt.Das Highlight der Neuerung ist die große Prämien-Auswahl im Lidl Punkte-Bereich der Lidl Plus App. Hier finden die Kunden über 200 verschiedene Artikel, aus denen sie frei wählen können. Das Angebot reicht von Lebensmitteln des täglichen Bedarfs über Rabatte für den Lidl-Onlineshop bis hin zu Wert-Coupons. Damit bietet Lidl in Deutschland jedem Nutzer genau den Vorteil, der zu seinem persönlichen Alltag passt.Julian Nagelsmann fungiert weiterhin als Testimonial"Die Einführung der Lidl Punkte läutet eine neue Ära ein. Mit ihren Einkäufen kommen unsere Kunden den Prämien ein Stück näher, die perfekt zu den persönlichen Bedürfnissen passen", sagt Julius von Schnurbein, Leiter Customer Relations der Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG. "Mit den Lidl Punkten bedanken wir uns bei unseren Kunden für ihre Treue und geben ihnen die Freiheit, selbst zu entscheiden, welche Vorteile für sie die besten sind."Julian Nagelsmann begleitet die Kampagne als prominentes Gesicht und zeigt den Kunden, wie einfach sie ihr individuelles Spar-Erlebnis gestalten können. "Die Lidl Plus App ist für mich schon heute ein wahrer Alltagshelfer: Vom ersten Blick in die Angebote über das bequeme Bezahlen an der Kasse bis hin zum digitalen Kassenbon ist alles in der App gebündelt", sagt Julian Nagelsmann. "Das neue Punktesystem ist die konsequente Ergänzung dazu: Ich kann meine gesammelten Punkte individuell einsetzen und gezielt gegen Wunschprämien eintauschen. Diese Flexibilität macht die App für mich noch wertvoller."Einfache Logik und echte Vorteile beim Online-KaufDas Sammeln der Punkte folgt einer einfachen Mechanik: Ein Euro Umsatz entspricht einem Punkt. Damit die Kunden ihre Ziele schneller erreichen, rundet Lidl auf. Jeder angebrochene Euro zählt als voller Punkt. Zum Start schenkt der Lebensmitteleinzelhändler den Nutzern zudem einen Bonus von 50 Willkommenspunkten. Regelmäßige "Extrapunkte-Aktionen" lassen den Punktestand zusätzlich klettern.Ein entscheidender Vorteil ergibt sich aus dem konsequenten Omnichannel-Ansatz: Kunden sammeln ab sofort kanalübergreifend Punkte, sowohl in der Filiale als auch im Lidl-Onlineshop.Transparenz und Fairness ohne ZeitdruckMit Einführung des Punktesystems nimmt Lidl auch Änderungen beim Zeitfaktor vor: Die Monatsgrenze entfällt, die Kunden vom alten Rabattsammler kennen. Die Lidl Punkte sind 24 Monate lang gültig. Sie verfallen erst nach zwei Jahren und zwar genau an dem Tag, an dem der jeweilige Einkauf getätigt wurde. Diese Lösung ermöglicht einen Guthabenaufbau, bei dem Kunden ganz ohne Zeitdruck und durch regelmäßige Einkäufe auf ihre Wunschprämien hinsparen können.Gleichzeitig bleiben die gewohnten Vorteile der App bestehen: Die Kunden können auch weiterhin personalisierte Coupons und exklusive Lidl Plus-Angebote nutzen, um bei jedem Einkauf zu sparen.Weitere Informationen zu Lidl in Deutschland finden Sie hier (https://unternehmen.lidl.de/newsroom/boilerplate).Pressekontakt:Lidl Dienstleistung GmbH & Co. KG · Corporate Media Relations07063/931 60 90 · presse@lidl.deOriginal-Content von: Lidl, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58227/6279582