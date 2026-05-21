Irgendwie dann doch erstaunlich: Außer einer kurzen Erwähnung im Vorwort sowie bei den "Ereignissen nach dem Bilanzstichtag" findet sich im frisch vorgelegten Geschäftsbericht 2025 der M1 Kliniken AG kaum etwas zu dem Mitte Oktober 2025 erstmals kommunizierten Verkauf der Tochter Haemato Pharm an die Phoenix Group. Zugegeben: Vielleicht waren die Erwartungen von boersengefluester.de diesbezüglich auch etwas zu hoch angesetzt, zumal die Partien damals Stillschweigen zu den Vertragsdetails vereinbart hatten und die Familie Brenske als Ankeraktionär ohnehin nicht gerade für maximale Transparenz gegenüber dem Kapitalmarkt steht. Andersherum formuliert hat M1 Kliniken mit dem Geschäftsbericht zumindest die Chance liegen lassen, das künftige Potenzial des Unternehmens als Pure-Play im Bereich medizinisch-ästhetischer Schönheitsbehandlungen nochmal dezidiert zu erläutern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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