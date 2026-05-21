

EQS-Media / 21.05.2026 / 16:38 CET/CEST

Blue Elephant Energy (BEE) startet eines der größten Photovoltaik-Freiflächenprojekte Deutschlands



Mötzing/Schafhöfen, 21. Mai 2026 - Mit dem offiziellen Spatenstich hat BEE den Startschuss für den Bau des Solarparks Schafhöfen gegeben. Das Großprojekt entsteht im Ortsteil Schafhöfen der Gemeinde Mötzing im Landkreis Regensburg und zählt mit einer geplanten Leistung von rund 268 Megawattpeak zu den größten Photovoltaik-Freiflächenprojekten in Deutschland. Mit dem nun erfolgten Baustart wird der Solarpark Schafhöfen von der Planungs- in die Realisierungsphase überführt.



An der Veranstaltung nahmen Vertreterinnen und Vertreter aus der Politik, die finanzierende Commerzbank, die Deutsche Bahn als Hauptabnehmer des erzeugten Stroms sowie die ausführenden Unternehmen teil. Zu den Projektpartnern gehören GOLDBECK SOLAR, verantwortlich für die Errichtung des Solarparks, sowie das Bayernwerk, das mit der Errichtung des Umspannwerks und dem Netzanschluss beauftragt wurde.



Felix Goedhart, Gründer und CEO der Blue Elephant Energy:

"Der Solarpark Schafhöfen bildet einen Meilenstein in unserer Unternehmensentwicklung. BEE hat den Solarpark in der Rekordzeit von drei Jahren zur Baureife gebracht. Unser besonderer Dank gilt der Gemeinde und den Behörden vor Ort, die die Entwicklung immer pragmatisch und zielorientiert begleitet haben. Wenn alle Partner Lust aufs Gelingen haben, ist in Deutschland Geschwindigkeit möglich."



Dr. Nick Seeger, Geschäftsführer der Bayernwerk Netz:

"Wir freuen uns sehr, Teil dieses Projekts zu sein, das mit seiner Größe und Einspeiseleistung eine echte Leuchtturmwirkung für die Region entfaltet. Gleichzeitig ist es auch für uns von besonderer Bedeutung, da wir mit dem Bau des Umspannwerks in dieser Dimension einen zentralen Beitrag zur Integration der Erneuerbaren Energien leisten. Dass wir dieses Vorhaben gemeinsam mit unserem Kunden und starken Partnern wie Blue Elephant Energy, Goldbeck Solar, der Kommune und den Flächeneigentümern umsetzen, unterstreicht die Bedeutung vertrauensvoller Zusammenarbeit für das Gelingen der Energiewende."



Joachim Goldbeck, CEO der GOLDBECK SOLAR:

"Der Spatenstich für den Solarpark Schafhöfen markiert für uns einen wichtigen Meilenstein. Mit unserem bislang größten Projekt in Deutschland leisten wir einen wichtigen Beitrag zur europäischen Energieresilienz: hocheffiziente heimische Energieerzeugung auf höchstem Sicherheitsniveau."





Die Inbetriebnahme des Solarparks ist für September 2027 vorgesehen. Nach Fertigstellung wird die Anlage jährlich rund 296.000 Megawattstunden klimafreundlichen Strom erzeugen. Damit können etwa 147.000 Haushalte versorgt oder wie in diesem Fall die ICE der Deutschen Bahn angetrieben und jährlich rund 200.000 Tonnen CO2 eingespart werden.

Der Solarpark Schafhöfen unterstützt die ESG- und Klimaziele der BEE und leistet zugleich einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende. Durch die Umsetzung vor Ort entstehen wichtige Impulse für die Region, sowohl während der Bauphase als auch durch den langfristigen Betrieb der Anlage.

Mit dem erfolgten Spatenstich beginnt nun die bauliche Umsetzung des Projekts. Bis zur geplanten Inbetriebnahme im September 2027 werden schrittweise die PV-Module, die technische Infrastruktur sowie der Netzanschluss errichtet.



Über Bayernwerk Netz GmbH:

Seit 100 Jahren sorgt die Bayernwerk Netz GmbH für eine sichere Energieversorgung in Bayern. Als größter regionaler Verteilnetzbetreiber betreibt das Unternehmen ein modernes Strom-, Gas- und Straßenbeleuchtungsnetz und treibt den Ausbau erneuerbarer Energien sowie die Digitalisierung der Netze voran. Rund sieben Millionen Menschen werden über ein 156.000 Kilometer langes Stromnetz und ein 6.000 Kilometer langes Gasnetz versorgt. Bereits 96 Prozent der verteilten elektrischen Energie stammen bilanziell aus erneuerbaren Quellen. Sitz des Unternehmens ist Regensburg; die Bayernwerk Netz GmbH ist eine Tochter der Bayernwerk AG.

Weitere Informationen unter: https://www.bayernwerk-netz.de/de/





Über GOLDBECK SOLAR GmbH:

GOLDBECK SOLAR entwickelt Lösungen für eine nachhaltige Energieversorgung im Einklang mit Mensch und Natur. Das 2001 gegründete Unternehmen ist Teil der GOLDBECK SOLAR Gruppe und ein weltweit führender Anbieter von EPC- und O&M-Dienstleistungen für Photovoltaikprojekte. Das Leistungsspektrum reicht von der Projektentwicklung und Finanzierung über den schlüsselfertigen Bau und die Integration von Speichertechnologien bis hin zu technischem Betrieb, Asset Management und Direktvermarktung von sauberer Energie. Mit über 550 Mitarbeitenden in 12 Ländern hat die Gruppe bereits mehr als 4 GW Solarkapazität in 20 Ländern realisiert.

Weitere Informationen unter: https://goldbecksolar.com/de/



Über Blue Elephant Energy GmbH:

Blue Elephant Energy entwickelt, erwirbt und betreibt Solar- und Windparks (onshore) sowie Batteriespeicherlösungen mit einem Fokus auf den europäischen Markt. Seit der Gründung im Jahr 2016 hat sich BEE als führender unabhängiger Energieerzeuger (IPP) etabliert und verfügt über ein Portfolio von 2,11 GW, welches in den nächsten Jahren auf über 9,5 GW ausgebaut wird. Mit einer umfangreichen, technologieübergreifenden Projektpipeline und tiefgehender Erfahrung entlang der gesamten Wertschöpfungskette treibt BEE ihr dynamisches Wachstum konsequent voran.

Weitere Informationen unter: https://blueelephantenergy.com/







Kontakt

Blue Elephant Energy GmbH

Stephanie Schmidt

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

Fon: +49 40 320 27 21 0

Fax: +49 40 320 27 21 02

E-Mail: IR@ blueelephantenergy.com







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Emittent/Herausgeber: Blue Elephant Energy GmbH

Schlagwort(e): Energie



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