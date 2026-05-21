Wang bei Moosburg a.d. Isar (ots) -Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung von NAVIS e.V. - schnelle Hilfe ohne Grenzen wurde ein neuer Vorstand gewählt und zugleich die zukünftige Ausrichtung des Vereins im Bereich Katastrophenschutz und Trinkwasserversorgung bekräftigt.Zum neuen Vorsitzenden wurde Jürgen Arnold gewählt. Unterstützt wird er künftig von Christian Gürster als stellvertretendem Vorsitzenden, Dr. Manfred Kurpiers als Schatzmeister, Miriam Waidele als Schriftführerin sowie Max Rainer als Beisitzer.Ein besonderer Schwerpunkt der Vereinsarbeit liegt weiterhin auf dem nationalen Katastrophenschutz. Insbesondere die Trinkwasser-SEG von NAVIS soll künftig weiter ausgebaut und langfristig als wichtiger Bestandteil der regionalen Krisenvorsorge etabliert werden.Im vergangenen Jahr konnte der Verein unter anderem seine technische Ausstattung erweitern und gemeinsam mit verschiedenen Beteiligten eine umfangreiche Blackout-Übung in Moosburg durchführen. Diese gilt als wichtiger Baustein für die weitere Entwicklung des Vereins im Bevölkerungsschutz.Neben den Neuwahlen wurde auf der Mitgliederversammlung auch eine neue Satzung beschlossen, die organisatorische Abläufe modernisieren und die zukünftige Vereinsarbeit stärken soll.Der neue Vorsitzende Jürgen Arnold betonte die Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements:"Gerade in Zeiten wachsender Herausforderungen im Bevölkerungsschutz braucht es Menschen, die Verantwortung übernehmen und sich aktiv einbringen."Auch künftig möchte NAVIS die Bereiche Ausbildung, Einsatzvorbereitung, Trinkwasserversorgung und Katastrophenschutz weiterentwickeln sowie neue Mitglieder für das Ehrenamt gewinnen.Weitere Informationen finden Sie auf www.navisev.dePressekontaktMiriam Waidele+49 176 41651712presse@navisev.dewww.navisev.deOriginal-Content von: NAVIS e.V. - schnelle Hilfe ohne Grenzen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182609/6279590