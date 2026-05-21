Deutsche Bank Aktie: Prognose für das Unternehmen | Aktie im Fokus, die Aktuelle Analyse am 21.05.26

Die Deutsche Bank Aktie steht derzeit verstärkt im Fokus der Anleger. Der Konzern sieht insbesondere im Bereich der künstlichen Intelligenz erhebliche Effizienzpotenziale, die langfristig die Profitabilität deutlich verbessern sollen. Nach Angaben des Managements könnten technologische Optimierungen Einsparungen von rund 2 Mrd. EUR ermöglichen. Besonders die Fortschritte im Bereich KI entwickeln sich schneller als ursprünglich erwartet.

Mit einem effizienteren Betriebsmodell, Wachstum in ausgewählten Geschäftsbereichen und konsequenter Kapitaldisziplin verfolgt die Bank das Ziel, die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf mindestens 13 Prozent zu steigern. Laut Management stellt diese Marke eher die Untergrenze dar.

- Deutsche Bank WKN: 514000 - ISIN: DE0005140008 - Ticker: DBK

?? Key Takeaways

Die Deutsche Bank Aktie profitiert zunehmend von KI-gestützten Effizienzmaßnahmen, die laut Management Einsparungen von bis zu 2 Mrd. EUR ermöglichen und die Eigenkapitalrendite bis 2028 auf mindestens 13 Prozent steigern sollen.

Charttechnisch steht die Deutsche Bank Aktie an einer wichtigen Marke: Ein nachhaltiger Ausbruch über die Zone um 30 EUR könnte das Chartbild deutlich aufhellen und weiteres Aufwärtspotenzial freisetzen.

Trotz rückläufiger Quartalszahlen bleibt die Bewertung der Deutsche Bank Aktie mit einem KGV von 8,40 und einer Dividendenrendite von 4,20 Prozent weiterhin attraktiv.

Fundamentaldaten der Deutsche Bank Aktie

Kennzahl Wert Aktueller Kurs 28,19 EUR Marktkapitalisierung 53,04 Mrd. EUR Umsatz 2025 63,93 Mrd. EUR Eigenkapitalquote 2025 4,88 % KGV 2026* 8,40 Dividendenrendite 2026* 4,20 % 4-Wochen-Performance -4,52 % Bewertung leicht unterbewertet Branche Banken

* Prognose

Die Bewertung der Deutsche Bank Aktie erscheint im Branchenvergleich weiterhin moderat. Besonders das niedrige prognostizierte KGV und die attraktive Dividendenrendite könnten für Investoren interessant bleiben.

Geschäftsentwicklung: Deutsche Bank bleibt auf Wachstumskurs

Die Deutsche Bank rechnet weiterhin damit, die Erträge im laufenden Geschäftsjahr auf über 33 Mrd. EUR zu steigern. Im Vorjahr lagen die Erträge noch bei 32,1 Mrd. EUR. Belastend wirkte zuletzt eine erhöhte Risikovorsorge aufgrund makroökonomischer Unsicherheiten, die sich im weiteren Jahresverlauf wieder normalisieren dürfte.

Im ersten Quartal 2026 lag das Ergebnis je Aktie bei 0,75 EUR, nachdem im Vorjahresquartal noch 0,86 EUR erzielt wurden. Gleichzeitig sank der Umsatz im Jahresvergleich um 7,42 Prozent auf 14,62 Mrd. EUR.

Trotz der kurzfristigen Belastungen bleibt die mittelfristige Perspektive der Deutsche Bank Aktie konstruktiv....

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