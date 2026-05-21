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Brossard, Québec / 21. Mai 2026 - Windfall Geotek Inc. (CSE: WIN; OTCQB: WINKF) ("Windfall" oder das "Unternehmen"), seit 2005 ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der von künstlicher Intelligenz (KI) gestützten Mineralexploration, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein KI-System auf Basis von Machine Learning eingesetzt hat, um Explorationsziele mit hoher Wahrscheinlichkeit für Nickel, Kupfer und Kobalt auf dem Projekt Graal von Coniagas Battery Metals (TSXV: COS) ("Coniagas") in der Region Saguenay, Québec, zu ermitteln.

Das Konzessionsgebiet Graal befindet sich in einer strategisch günstigen Position nördlich von Saguenay-Lac St. Jean in einem Gebiet mit günstigen geologischen Bedingungen für magmatische Nickel-, Kupfer- und Kobaltmineralisierungen, die mit der Lac-Saint-Jean Anorthositic Suite (SALSJ) in Zusammenhang stehen.

In den Monaten März 2026 bis April 2026 wurden Hunderte von Variablen, einschließlich magnetischer, gravimetrischer, elektromagnetischer und topografischer Daten sowie Nickel-, Kupfer- und Kobaltanalysedaten, die das Ni-Cu-Co-Projekt Graal von CONIAGAS abdecken, einer KI-Auswertung durch das KI-System von Windfall Geotek unterzogen.

WINDFALL GEOTEK generierte insgesamt achtzehn (18) Nickelziele, neunzehn (19) Kupferziele und vierzehn (14) Kobaltziele auf dem Ni-Cu-Co-Projekt Graal (Abbildung 1). Diese Explorationsziele werden von den vier KI-Modellen auf Basis einer Ähnlichkeitswahrscheinlichkeit von 85 % bis 90 % für Nickel, von 80 % bis 85 % für Kupfer bzw. von 80 % bis 90 % für Kobalt identifiziert. Drei Gebiete werden von allen KI-Modellen gleichzeitig hervorgehoben (Abbildung 1). Diese kombinierten Zielzonen können als vorrangige Zielgebiete für das Ni-Cu-Co-Projekt Graal erachtet werden.

Abbildung 1

Michel Fontaine, President und CEO von Windfall Geotek, sagte:

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Coniagas Battery Metals auf dem Projekt Graal. Der Einsatz unserer KI-gestützten Explorationsplattform ermöglichte es Coniagas, seinen Explorationsaufwand erheblich zu reduzieren und das Kapital ausschließlich auf die vielversprechendsten Nickel-, Kupfer- und Kobaltziele zu konzentrieren. Diese Zusammenarbeit unterstreicht unser Engagement, innovative Lösungen anzubieten, die die Entdeckung essenzieller Ressourcen für die globale Energiewende beschleunigen."

Frank Basa, President und CEO von Coniagas Battery Metals, sagte:

"Die KI-basierte Zielermittlungsstudie von Windfall Geotek hat unser geologisches Modell für das Projekt Graal untermauert und die Reihenfolge der Zielgebiete nach Priorität, die unser Team anhand der vorhandenen geophysikalischen und geochemischen Datensätze identifiziert hatte, präzisiert. Die unabhängige, datengestützte Bestätigung unserer Zonen mit höchster Priorität gibt uns zusätzliches Vertrauen bei der Planung der nächsten Explorationsphase."

Technische Details

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Informationen wurden von Grigor Heba, Chief Geologist von Windfall Geotek und einem "qualifizierten Sachverständigen" (QP) gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

Über Coniagas Battery Metals

Coniagas Battery Metals Inc. (TSX-V: COS) ist ein kanadisches Junior-Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Nickel, Kupfer sowie Kobalt und Platingruppenmetalle in Quebec gerichtet ist. Die Strategie von Coniagas besteht darin, durch die Erschließung seiner Mineralkonzessionsgebiete einen Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen, um Coniagas zu einem Lieferanten von kritischen Metallen für den Markt für Elektrofahrzeuge (EV) zu entwickeln. Auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Graal in der Nähe von Saguenay, Quebec, hat Coniagas erfolgreiche Explorationsarbeiten durchgeführt, einschließlich geophysikalischer Untersuchungen sowie oberflächennaher Bohrungen, bei denen in fast jedem Bohrloch eine Mineralisierung vorgefunden wurde. Das Unternehmen hat bei Graal ein Tagebau-Lagerstättenmodell entlang einer Streichlänge von 6 km mit hochgradigem Nickel und Kupfer sowie Nebenprodukten wie Kobalt, Platin und Palladium bestätigt. Das Unternehmen plant, in naher Zukunft weitere Bohrungen, die zur Erstellung eines Ressourcenberichts gemäß NI 43-101 führen sollen, metallurgische Untersuchungen sowie Konsultationen mit den First Nations durchzuführen.

Über Windfall Geotek - KI-gestützte Entdeckungen seit 2005

Die KI-gesteuerte Explorationsplattform von Windfall Geotek, die sich über 41 Entdeckungen bei Kunden stützt, definiert die Zielgenerierung neu. Mithilfe der Dual-Signature-Modellierung bewerten und priorisieren wir Zonen anhand der höchsten Ähnlichkeitswerte aus unabhängigen Vorhersagemodellen. Dank mehr als zwei Jahrzehnten an F&E-Investitionen und einer vollständig cloudbasierten Infrastruktur sind wir nun in der Lage, Prozesse, die traditionell Monate dauern, auf nur wenige Tage zu verkürzen. Dieser integrierte Ansatz, der KI, Geophysik und das geologische Fachwissen erfahrener Geologen kombiniert, versetzt Coniagas Battery Metals in die Lage, seinen Explorationsaufwand um bis zu 99 % zu reduzieren und das Kapital ausschließlich auf die aussichtsreichsten Ziele zu konzentrieren.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Michel Fontaine 514-994-5843

Chairman, President und CEO von Windfall Geotek

E-Mail: Michel@windfallgeotek.com

Website: www.windfallgeotek.com

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie im Profil von Windfall Geotek auf SEDAR unter www.sedar.com. Die TSX Venture Exchange und ihr Regulierungsdienstleister (in den Richtlinien der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

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