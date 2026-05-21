Die Deere-Aktie ist am Donnerstagnachmittag mit einem Kursverlust von über -6% einer der schwächsten Werte im S&P 500 und fällt damit auf ein neues 3-Monatstief. Haben die Zahlen des Agrarmaschinenbauers denn so enttäuscht und sollten Anleger nun in die Aktie einsteigen? Auf den ersten Blick top Auf den ersten Blick sind die von Deere vorgelegten Quartalszahlen alles andere als eine Enttäuschung. Sie konnten die Erwartungen zum Teil deutlich übertreffen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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