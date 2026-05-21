Der KI-Anbieter OpenAI will im Finanzbereich wachsen, ChatGPT soll zum persönlichen Finanzcoach werden. In Deutschland ist die Begeisterung für Finanzberatung per Chatbot aber noch gering. OpenAI drängt ins Finanzgeschäft: Seit Mitte Mai können Pro-Nutzer:innen in den USA den Chatbot ChatGPT für die "Personal Finance Experience" ausprobieren, die Hilfestellung bei der Haushaltsplanung, Rat für Investments oder auch für die Planung finanzieller Ziele ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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