China verschärft die Kontrolle über kritische Rohstoffe, während Anleger US-Aktien kaum noch absichern. Jan Willhöft warnt vor einem explosiven Mix für Märkte, Tech und den Westen.Rohstoffe werden zur Machtfrage. Jan Willhöft blickt auf Donald Trumps China-Reise, das Treffen mit Xi Jinping und die auffällige Stille danach. Vor den Kameras wurde gelächelt. Hinter den Kulissen zieht Peking nach seiner Einschätzung die Schrauben bei kritischen Rohstoffen weiter an. Mining.com berichtet über neue Bergbaukontrollen, mit denen China den Aufbau strategischer Reserven beschleunigen will. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung ordnet den Schulterschluss zwischen Xi und Wladimir Putin als klaren Kurs …Den vollständigen Artikel lesen
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