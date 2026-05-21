Die Wasserstoffbranche galt lange als große Enttäuschung an der Börse. Doch nun rückt ausgerechnet Nel ASA wieder in den Fokus der Anleger. Neue Technologien, milliardenschwere Förderprogramme und die Debatte um Energiesicherheit treiben die Fantasie rund um Wasserstoffaktien erneut an.Milliardenfantasie rund um Wasserstoff Nach schwachen Jahren erleben Wasserstoffaktien 2026 eine überraschende Rückkehr. Neben KI- und Halbleiterwerten zählen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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