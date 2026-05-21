Vaduz (ots) -Die Einsatzgruppe Waldbrand ist eine landesweite Organisation und setzt sich zusammen aus Mitgliedern der Feuerwehren und Bergrettung, sowie Mitarbeitenden der Forstbetriebe. Ihre Aufgabe ist die Brandbekämpfung bei Waldbränden und dabei insbesondere im steilen Gelände. Der diesjährige Kurs unter der Leitung von Kurskommandant Roland Biedermann, Ruggell, findet am Mittwoch, 27. Mai und am Donnerstag, 28. Mai 202 jeweils am Abend im Wald oberhalb von Schaanwald statt.Die insgesamt rund 50 Kursteilnehmer haben dabei einen Einsatz zu bewältigen, indem sie in kleinen Gruppen verschiedene Aufgaben, welche bei einem Waldbrand anfallen, zu bewältigen haben. Dazu gehören das Erstellen von Löschleitungen, der Aufbau von Wasserbecken, Brandbekämpfung mit Handwerkzeug und Löschrucksäcken, Löschen von Stockbränden und auch forstliche Arbeiten. Die Teilnehmer bewegen sich dabei im steilen und unwegsamen Gelände, wobei es gilt die Gefahren zu erkennen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen, denn die Sicherheit steht natürlich immer an oberster Stelle. Die gemeinsame Ausbildung von Feuerwehr, Forstmitarbeitern und Bergrettung ist ein Garant für die erfolgreiche Zusammenarbeit bei einem allfälligen Waldbrandereignis.Pressekontakt:Amt für BevölkerungsschutzRoland Biedermann, FW-InstruktorT +423 785 50 10roland.biedermann@powersurf.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100940193