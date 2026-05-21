Gröbenzell (ots) -Auf der EM-Power Europe zeigen wir von Acal BFi unser modulares Powermeter-System als Nachrüstlösung für präzise Messungen, Netzqualitätsanalyse und flexible Systemintegration im Niederspannungsnetz.Das Messsystem ist für Anwendungen entwickelt, bei denen elektrische Messwerte zuverlässig erfasst, ausgewertet und in übergeordnete Systeme eingebunden werden müssen, zum Beispiel in der Energieverteilung, im Netzbetrieb, in industriellen Anlagen oder bei der Umsetzung aktueller Anforderungen rund um steuerbare Verbrauchseinrichtungen.Gerade für bestehende Anlagen bietet der Retrofit-Ansatz eine praxisnahe Möglichkeit, mehr Transparenz im Niederspannungsnetz zu schaffen, ohne bestehende Infrastrukturen vollständig neu aufzubauen.Kern des Systems sind die Spannungsmessgeräte der Volt1000-Serie, die mit Strommessgeräten der RoCo- und Cube-Serien kombiniert werden können. Dadurch lassen sich unterschiedliche Messaufgaben flexibel abbilden, von drei- und vierphasigen Anwendungen bis hin zu modular aufgebauten Installationen mit mehreren Messpunkten. Die Datenübertragung erfolgt über eine RS485-Schnittstelle mit Modbus-RTU-Protokoll und ermöglicht die einfache Anbindung an bestehende Steuerungs-, Monitoring- oder Leitsysteme.Unser Powermeter-System erfasst zentrale elektrische Größen wie Ströme, Spannungen, Netzfrequenz und Oberschwingungen. Zusätzlich stehen berechnete Werte wie Wirk-, Blind- und Scheinleistung zur Verfügung. Funktionen wie THD-Bestimmung, Grenzwertüberwachung und Phasenfehlererkennung unterstützen Anwender dabei, den Zustand des Niederspannungsnetzes besser zu verstehen und mögliche Abweichungen frühzeitig zu erkennen.In der Ausführung Volt1000Q bietet das System erweiterte Power-Quality-Messungen nach EN 50160. Damit können unter anderem Spannungsabweichungen, Flicker, Asymmetrien und Supraharmonische analysiert werden. Das ist besonders relevant für Netzbetreiber, Stadtwerke, Industrieunternehmen und Planer, die mehr Transparenz im Netz schaffen und die Qualität der Energieversorgung zuverlässig überwachen möchten.Auch bei Installation und Inbetriebnahme ist das System auf Praxistauglichkeit ausgelegt. Die Module lassen sich auf einer TS35-Hutschiene oder direkt an Abgangskabeln befestigen. Standardisierte Verbindungskabel, Status-LEDs und eine USB-Schnittstelle erleichtern Montage, Diagnose und Wartung. Auf Wunsch kann die Messhardware mit Software für Datenvisualisierung, Steuerung und Analyse zu einem kompletten System erweitert werden.Hardware und Software sind auf die Anforderungen des §14a EnWG ausgelegt und unterstützen bei der Umsetzung aktueller regulatorischer Vorgaben im Zusammenhang mit steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und Netzanschlussbedingungen.Besuchen Sie uns auf der EM-Power Europe und sprechen Sie direkt mit unseren Experten vor Ort. Im persönlichen Gespräch zeigen wir, wie sich das Powermeter-System in konkrete Anwendungen integrieren lässt und welche Möglichkeiten es für Messung, Analyse und Überwachung im Niederspannungsnetz bietet.Pressekontakt:Elmar KohnertHead of Group MarketingAcal BFi Germany GmbHOppelner Straße 582194 Gröbenzellt: +49 8142 6520 185f: +49 8142 6520 190e: elmar.kohnert@acalbfi.comw: www.acalbfi.comOriginal-Content von: Acal BFi Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/182611/6279616