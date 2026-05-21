Mehrere HPC-Ladestationen in der Region Neapel sind infolge einer Reihe gezielter Diebstähle außer Betrieb gegangen. Lokalen Berichten zufolge demontierten unbekannte Täter an mehreren von Enel X Way betriebenen Standorten die Ladeinfrastruktur und entwendeten dabei auch wichtige interne Komponenten. Berichte von E-Auto-Fahrern und aus Online-Communitys für Elektromobilität deuten darauf hin, dass die Vorfälle entsprechende Standorte in Neapel, Chiaiano, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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