Der norwegische Schnellladeanbieter Mer hat in in Spital am Semmering seinen 100. Standort in Österreich eröffnet. Der Ladepark bietet 18 Ladepunkte mit einer Leistung von jeweils bis zu 600 kW. Zum Einsatz kommt erstmals bei Mer Austria ein HYC1000-System von Alpitronic mit einer Gesamtleistung von bis zu 1 MW. Mer Austria spricht bei dem neuen Standort von einem Leuchtturmprojekt, das durch seine Überdachung auch von weitem gut sichtbar ist. Dabei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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