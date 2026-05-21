© Foto: Andres Kudacki/AP/dpaBill Gates trennt sich von Aktien des von ihm mitgegründeten Unternehmens Microsoft und reduziert gleichzeitig einen erheblichen Teil seiner Beteiligung an Warren Buffetts Berkshire Hathaway.Aus dem 13F-Bericht der Gates Foundation Trust geht hervor, dass Gates im vierten Quartal 2025 1.500.000 Microsoft-Aktien im Wert von 1,04 Milliarden US-Dollar verkauft hat. Durch diese Maßnahme reduzierte die Stiftung ihren Microsoft-Anteil von 9.191.207 Aktien im dritten Quartal auf 7.691.207 im Folgequartal, was einem Rückgang von 16 Prozent entspricht. Zum 31. Dezember belief sich der Wert der Microsoft-Aktien des Gates Foundation Trust auf 3,719 Milliarden US-Dollar. Die Stiftung veräußerte im …Den vollständigen Artikel lesen
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