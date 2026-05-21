NEW YORK (dpa-AFX) - Nach mehr als zehn Jahren moderiert der US-Comedian Stephen Colbert (62) in der Nacht zum Freitag (ab 05.35 Uhr MESZ) zum letzten Mal die "Late Show". Details zum Ablauf der Sendung oder zu möglichen Gästen wurden vorab nicht mitgeteilt.

Colbert hatte die "Late Show" 2015 von David Letterman übernommen, der sie 1993 gestartet hatte. Im vergangenen Sommer hatte der TV-Sender CBS vom Medienkonzern Paramount Skydance überraschend angekündigt, die Show abzusetzen. Offiziell aus "rein finanziellen Gründen" - aber Branchenkenner vermuten, dass der Sender aus Rücksicht auf US-Präsident Donald Trump gehandelt habe, der in der Sendung immer wieder scharf kritisiert wurde./cah/DP/men