Der Solana-Kurs konnte sich in den vergangenen Wochen deutlich erholen und näherte sich zeitweise sogar wieder der Marke von 100 US$. Dort fehlte allerdings die nötige Dynamik für einen nachhaltigen Ausbruch. Inzwischen notiert Solana wieder im Bereich rund um 85 US$. Gleichzeitig zeigen Handelsvolumen, On-Chain-Daten und die aktuelle Liquidation-Heatmap Entwicklungen, die viele Trader aktuell genau beobachten. Spot-Nachfrage verändert das Bild am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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