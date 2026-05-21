Im September soll Apple sein erstes faltbares Smartphone auf den Markt bringen. iPhone Ultra haben die Medien das Gerät getauft. Was ist davon zu erwarten? Und wie wird sich das iPhone dadurch verändern? Geht es nach Insider:innen, selbst ernannten Leaker:innen und Expert:innen, wird der September bei Apple "ultra'. Denn auf der für das Unternehmen wichtigsten Keynote sollen 2026 dem Vernehmen nach neue, besonders leistungsstarke Produkte ins Rampenlicht ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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