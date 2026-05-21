© Foto: Ulf Mauder - dpaWährend der Nahe Osten brennt und Washington im strategischen Sumpf versinkt, erlebt Moskau einen beispiellosen Milliardenregen - der den Rubel massiv nach oben treibt.Der Nahost-Krieg ist für die Weltwirtschaft ein Schock. Für Russland aber wird er zunehmend zur geopolitischen und finanziellen Segen. Während Energieimporteure wie Deutschland unter höheren Öl- und Gaspreisen leiden, füllen sich in Moskau die Kassen. Der Rubel hat gegenüber dem US-Dollar und dem Euro seit dem 19. März um rund 22 Prozent aufgewertet. Was wie ein Widerspruch zur angespannten Kriegslage Russlands wirkt, folgt einer klaren Marktlogik: Russland verkauft knappe Energie in einem teureren Markt, während die …Den vollständigen Artikel lesen
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