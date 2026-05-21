Das Institut für Vorsorge und Finanzplanung hat in einer Online-Veranstaltung einen Vormittag lang zum Altersvorsorgedepot informiert. Darin gab es auch ein Diskussionspanel aus mehreren Branchenteilnehmern, was die Reform der privaten Altersvorsorge für Berater bedeutet. Was sollten Makler noch im Jahr 2026 tun, ehe die neue Produktlandschaft in den Vertrieb geht? Es dauert nicht mehr lange - auf dem Papier sind es noch gut sieben Monate -, bis es Neujahr 2027 schlägt und Produktgeber mit neuen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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