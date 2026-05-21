Vor wenigen Jahren hätten Aussagen wie jene von Mercedes-Chef Ola Källenius, man denke über militärische Fertigung nach, einen Aufschrei ausgelöst. Heute wirken sie fast schon selbstverständlich. Denn während Europa massiv aufrüstet, sucht die Automobilindustrie händeringend nach neuen Wachstumsfeldern.Â Als Mercedes-Chef Ola Källenius vergangene Woche erklärte, dass Mercedes-Benz generell dazu bereit sei, stärker in das Verteidigungsgeschäft einzusteigen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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