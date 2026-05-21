EQS Stimmrechtsmitteilung: Brockhaus Technologies AG

Brockhaus Technologies AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



21.05.2026 / 18:38 CET/CEST

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Brockhaus Technologies AG

Thurn-und-Taxis-Platz 6

60313 Frankfurt am Main



20. Mai 2026



Mitteilung über Ziele von Inhabern wesentlicher Beteiligungen an die Gesellschaft gemäß § 43 Abs. 1 WpHG



Sehr geehrte Damen und Herren,



ich, Friederike Julia Neumann, nehme im eigenen Namen sowie im Namen der PATO Invest GmbH Bezug auf meine Stimmrechtsmitteilung gemäß §§ 33 ff. WpHG, mit der ich Ihnen am 9. April 2026 mitgeteilt hatte, dass mein Stimmrechtsanteil an der Brockhaus Technologies AG ("Gesellschaft") auf grund des Abschlusses einer Poolvereinbarung durch meine Tochtergesellschaft, die PATO Invest GmbH, mit weiteren Aktionären und der entsprechenden Zurechnung nach § 34 Abs. 2 WpHG die Schwelle von 10 % überschritten hat und zu diesem Tag 15,56 % (1.703.867 Stimmrechte) betragen hat. Ergänzend dazu teile ich Ihnen gemäß § 43 Abs. 1 WpHG Folgendes mit:



1. Mit dem Erwerb verfolgte Ziele:



a) Die PATO Invest GmbH verfolgt durch den Abschluss der Poolvereinbarung das strategische Ziel, die gemeinsamen Interessen der Aktionäre zur künftigen Ausrichtung der Gesellschaft ab gestimmt umzusetzen. Über den Inhalt dieser Ausrichtung wurde noch nicht entschieden.



b) Die Erlangung weiterer Stimmrechte innerhalb der nächsten zwölf Monate ist möglich, z.B. falls sich hierzu eine günstige Gelegenheit bietet. Konkrete Pläne gibt es derzeit nicht.



c) Die PATO Invest GmbH erwägt, Einfluss auf die Besetzung des Aufsichtsorgans der Gesellschaft zu nehmen im Sinne einer angemessenen künftigen Vertretung im Aufsichtsrat. In Bezug auf die künftige Besetzung des Vorstands gibt es derzeit keine konkreten Pläne, hierzu ist beabsichtigt, die weitere Entwicklung zu beobachten.



d) Die PATO Invest GmbH prüft derzeit, ob sie Einfluss auf die künftige Kapitalstruktur der Gesell schaft nimmt, insbesondere durch Maßnahmen, die zu einer Ausschüttung vorhandener Liquidität an die Aktionäre führen.



2. Herkunft der Mittel



Es wurden für die Bildung des Pools keine Mittel eingesetzt. Die PATO Invest GmbH hat einen Poolvertrag mit weiteren Aktionären abgeschlossen, so dass ihr Stimmrechte aus Aktien dieser Aktionäre ge mäß § 34 Abs. 2 WpHG zugerechnet werden. Hinsichtlich des Erwerbs von Stimmrechten an der Gesellschaft wurden von der PATO Invest GmbH direkt weder Fremd- noch Eigenmittel aufgewendet.



Friederike Julia Neumann



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